  4. Wohnquartier Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent

Wohnquartier Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent

Aschkelon, Israel
von
$589,380
;
7
ID: 33822
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
3 Zimmer von 80m2 mit Balkon, Aufzug und Parkplatz sehr nah Meer in einer ruhigen Straße komplett renoviert mit 2 Badezimmern
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Netanja, Israel
von
$613,206
Kleine Wohnung von 3 Zimmern im 6. Stock sehr hell. Renovieren vor zwei Jahren. 1/4 h zu Füßen des Meeres Verfolgung. Aufzug. Miklat im Gebäude. Viel Charme
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Das Hotel liegt an "Moshe Dayan" gegenüber dem Park "Ashdod Yam" und dem Meer, Wohnung besonders geräumig und klar. Sehr gesuchte Lage, seltenes Produkt, hat 2 Schritte von allen: Stadt, Marina, Meer, Geschäfte, Transportmittel
