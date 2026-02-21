  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
$1,49M
$1,49M
$1,34M
3
ID: 26178
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

In der besten Lage von Bat Yam, nur 7 Minuten von Tel Aviv, 200 Meter von der Straßenbahn und 50 Meter vom Meer und der Promenade, in der besten Luxus-Gebäude von Bat Yam, einschließlich einem Abstellraum und Privatparkplatz, ein perfektes Wohnerlebnis.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
