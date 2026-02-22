  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat HaSharon
  4. Wohnquartier Opportunite a hertzilya investissement

Wohnquartier Opportunite a hertzilya investissement

Ramat HaSharon, Israel
von
$924,825
;
7
ID: 33388
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat HaSharon

Über den Komplex

Heute eine Wohnung von 3,5 Zimmern befindet sich im 1. Stock. In 4 bis 5 Jahren wird das Gebäude zerstört und wieder aufgebaut werden Sie profitieren von 30 m2 zusätzliche .d ein Stockwerk erhöht von einer Terrasse von 12 m2 von einem Parkplatz und einem Keller. eine reale Gelegenheit des Mehrwerts.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

