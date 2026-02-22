  1. Realting.com
  4. Wohnquartier 5 pcs exceptionnel

Aschkelon, Israel
von
$642,675
10
ID: 33767
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aschkelon, Israel
von
$592,515
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Israel
von
$1,77M
In einem neuen Gebäude, sehr schöne Wohnung mit einer Fläche von 85m2 Bestehend aus 3 Zimmern, 2 Schlafzimmer mit einem mamad (Sicherheitsraum) Großes Badezimmer 5. Stock Aufzug Schöne Aussicht auf die Basler Straße Sehr ruhig und sehr hell Südausrichtung NICHT MISS
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Im Bezirk Bayit Vagan an der Grenze zu Kiryat Yovel. Am Fuße der neuen Tramway-Station und Busse. In einem luxuriösen neuen Entwicklerturm, mit herrlicher Lobby, Fitnessraum und Parkplatz und 3 Aufzügen einschließlich 2 von Shabbat. Neue Wohnung, sehr investiert 4 Zimmer 104m2 mit Balkon von…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
