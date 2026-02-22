  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Chadera, Israel
$1,13M
9
ID: 33533
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Neu! Neue exklusive RE/MAX Hadera! Wir präsentieren Ihnen ein neues Haus von sehr hohem Stand zum Verkauf in Bellinson Street, im Pavillon Bereich von Neve Haim. Eigenschaften: - Modernes neues Haus, - Haus von 6 Zimmern von 170 m2 auf 250 m2 Grundstück gebaut, - 2 Elternsuiten (Erdgeschoss und Obergeschoss), - Qualitätsmaterialien, Klimaanlage in jedem Zimmer, - Schöne Außenfläche mit einer Traumküche! - Soforteintrag möglich! Eine ausgezeichnete Gelegenheit zu einem sehr attraktiven Preis! Kontaktieren Sie uns, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Professionelle Lizenz: 313736

