  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier 2 pieces haneviim centre ville

Wohnquartier 2 pieces haneviim centre ville

Jerusalem, Israel
von
$918,555
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33722
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Haneviim 44 2 Zimmer 50m2 Soccah Terrasse 2. Stock mit Aufzug Parkplatz

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra’anana, Israel
von
$4,04M
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Sie sehen gerade
Wohnquartier 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalem, Israel
von
$918,555
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Alle anzeigen Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 zum Verkauf in Ashdod in der neuen "MAR" Nachbarschaft. 4 Meter hoch unter Decke, Klimaanlage Parkplatz, Terrasse von 30 m2 Meerblick. Hohe Etage in einer Residenz mit 3 Aufzügen einschließlich eines von Shabbat in der Nähe des Meeres, Schulen, Busse,
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,568
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Alle anzeigen Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfort auf höchstem Niveau verkörpert. In der ruhigen und pastoralen Gegend von Herzliya B, in der Nähe der renommierten Kfar Shmaryahu, genießt es eine privilegierte Lage in einer der beliebtesten Gegende…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen