  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Calme verdoyant renove piscine possible

Wohnquartier Calme verdoyant renove piscine possible

Ra’anana, Israel
von
$3,37M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33404
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schönes Ferienhaus mit 7 Zimmern mit großem Keller. Geräumiger, großer Garten. ideal für eine Familie, die Zimmer sind groß, angenehm und hell. In der Nähe von Schulen und Gemeinden.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$7,838
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,09M
Wohnviertel Dans rue calme
Aschkelon, Israel
von
$517,275
Sie sehen gerade
Wohnquartier Calme verdoyant renove piscine possible
Ra’anana, Israel
von
$3,37M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$783,750
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Verkauf Jerusalem, Bayit vegan, Neubau mit Aufzug und Tiefgarage Penthouse 5 Zimmer 140m2 Wohnfläche, 170m2 Terrasse und Garten, herrlicher Panoramablick auf Jerusalem! Sehr großes Wohnzimmer, unabhängige Küche, Master-Suite, 2 Bäder, 3 Orientierungen, mamad Zimmer, Klimaanlage, Zentralheizu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Alle anzeigen Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aschdod, Israel
von
$1,975
mieten, Ferienwohnung 5 Zimmer Kineret 2, in einem niedrigen Gebäude von 4 Etagen mit nur 2 Wohnungen pro Etage. Inklusive einem mamad (safe room), einem Balkon und natürlich einem Aufzug. Geräumige Wohnung, sehr hell, mit herrlicher Aussicht. Ideale Lage: 1 Gehminuten vom Einkaufszentrum Yo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen