  4. Wohnquartier Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Wohnquartier Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Aschdod, Israel
$780,615
14
ID: 33508
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Wohnung 4 und eine halbe Zimmer in Ashdod in der Stadt zu verkaufen mit 2 Terrassen, Klimaanlage, mamad, Parkplatz. In der Nähe von Parks, Geschäften, Transportmitteln, Schulen, Synagogen... Sehr gepflegte Wohnung; Ein sicherer Wert im Zentrum von Ashdod

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
