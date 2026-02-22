Wohnquartier Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
neues Programm in der neuen Nachbarschaft von netivot
Zahlungsbedingungen ohne Vorfall
3 Jahre Bau
ohne Indexierung
?? Neues Programm
15% Unterschrift
85% vor Schlüsselanlieferung!!!
Im Herzen der Nachbarschaft in der Mitte
Maalot HaNahal a Netivot's boom entdecken das neue Wohnprojekt in der Kommerzialisierung.
Ein Wohnkomplex, verteilt auf vier Grundstücke in einer harmonischen und grünen Umgebung.
Das Projekt bietet Apartments in einer Vielzahl von Konfigurationen:
3, 4 und 5 Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, sowie üppige Penthouses, einige mit privatem Pool.
privater Keller für jede Unterkunft, Fahrräder und Kinderwagen, und gemeinsame Räume, die das Gemeinschaftsleben fördern.
3 Stück von 1.260.000 nis !!!
4 Stück von 1.460.00 nis
5 Stück von 1.630.000 nis
Standort auf der Karte
Netivot, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen