  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Dans un bel immeuble

Wohnquartier Dans un bel immeuble

Jerusalem, Israel
von
$1,21M
20.02.26
$1,21M
09.07.25
$1,05M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26703
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Downtown HaNevi'im. Ideales Boutique-Gebäude für Investitionen (vermietet 10.000 Schekel) oder Wohnen dort. 3 Zimmer, 70 m2, 3. Stock mit Aufzug, Balkon von 10 m2. Parkplatz.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Charmant cottage piscine calme
Ra’anana, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Etage haut avec vue
Aschkelon, Israel
von
$589,380
Sie sehen gerade
Wohnquartier Dans un bel immeuble
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
In einer ruhigen und grünen Umgebung von Ramat Sharet, entdecken Sie eine außergewöhnliche Duplex, wo Raum, Licht und Gelassenheit treffen. Dieses 146 m2 große Anwesen bietet ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, das auf zwei riesigen Terrassen von 70 m2 und 30 m2, mit Blick auf das Tal und d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra’anana, Israel
von
$1,09M
Im Stadtzentrum von Raanana sind es 2 Gehminuten von allen Geschäften und Kommoden. Sehr schön 4 Stück. Terrasse hat West .Parken und Keller. Sehr hell. Ma'am
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Alle anzeigen Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
von
$457,710
neues Programm in der neuen Nachbarschaft von netivot Zahlungsbedingungen ohne Vorfall 3 Jahre Bau ohne Indexierung ?? Neues Programm 15% Unterschrift 85% vor Schlüsselanlieferung!!! Im Herzen der Nachbarschaft in der Mitte Maalot HaNahal a Netivot's boom entdecken das neue Wohnprojekt in d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen