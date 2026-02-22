  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanja, Israel
von
$752,400
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33456
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung mit einem sehr geräumigen, sehr klaren und völlig unverbauten Blick Situe hat zwei Schritte vom Kikar und dem Strand Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aschkelon, Israel
von
$485,925
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$783,750
Wohnviertel Terrasse soucca
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$8,62M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Außergewöhnlich – Mini Luxury Penthouse in Tel Aviv Im 24. Stock des renommierten Migdal One Tower, im Herzen des gesuchten Tzameret Parks, bietet dieses einzigartige Mini-Penthouse einen seltenen und exklusiven Lebensstil. 7 Zimmer 380 m2 luxuriöse Dienstleistungen Zwei Terrassen: • 40 m2 •…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
Schöne Wohnung von 118 m2 und 9 m2 Terrasse. Parkplatz. Orientierungen Süd/West sehr sonnig. Schließen Sie die Schule Yahvne. Neun leben nie. Interessanter Preis, schlechter zu Fuß für eine schöne Oberfläche. Sehr großes Wohnzimmer. 2 Badezimmer. Blick auf den Park
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen