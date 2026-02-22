  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Quartier calme

Wohnquartier Quartier calme

Aschdod, Israel
von
$674,025
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33705
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
im Herzen des Stadtteils youd beit, Ferienwohnung 3 p geräumig und hell, Blick auf den Gang

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra’anana, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Chadera, Israel
von
$874,665
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aschdod, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$312,873
Sie sehen gerade
Wohnquartier Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
von
$1,02M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Nordgarten Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex bestehend aus 10 6-stöckigen Gebäuden, jedes Gebäude enthält nur 15 Wohnungen. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie einen einfachen …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Sehr selten. Flachfuß. In der Nähe des Parks. 5 Zimmer mit Terrasse. Renovieren. Schöner Garten. Parkplatz. Sehr ruhig . Möglichkeit, 49 m2 zusätzlich zu bauen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen