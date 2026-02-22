  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

von
$623,865
10
ID: 33473
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français Français
BZH RE/MAX Hadera von Ra Eigenschaften: - Ein Duplex von ca. 150 m2 ursprünglich 5 Stück verwandelt in 4 Stücke! - Ja. Auf der 5. und 6. Etage, - Schöne Küche, ausgestattet mit zahlreichen Lager- und Essbereich, - Geräumiges Wohn- und Esszimmer mit Zugang zu einer ersten Terrasse von 6 m2, - 2 große Schlafzimmer, - Ein Badezimmer und Gästetoilette, - Ein Wäscheraum, - Obergeschoss: eine XXL-Master-Suite, mit eigenem Bad, - Eine herrliche Terrasse-Souccah von ca. 50 m2 südwestlich exponiert! - Clearing mit integriertem Speicherplatz, - Cave auf der Terrasse, - Eine Unterkunft im Gebäude, - Parkplatz! Das Duplex befindet sich in einem ruhigen Kondominium von 6 Etagen, gut gepflegt, schöne Lobby, Aufzug, gemeinsamen sicheren Raum im Gebäude. Duplex mit großem Potenzial im Herzen von Hadera, in der Nähe von Gemeinden, Geschäften und Annehmlichkeiten zu einem unglaublichen Preis! Für einen Besuch kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
