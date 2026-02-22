  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33572
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Superb 4-Zimmer-Wohnung renoviert in einem renommierten Boutique-Komplex – Strok 7–9 (Netanel Company – Lieferung im ersten Quartal 2026) 102,5 m2 + 14 m2 Balkon 3. Stock - Nur 2 Wohnungen pro Etage 3 Orientierungen 2 Tiefgaragen + Keller Amt des Europäischen Staatsanwalts Sehr hochwertige Küche Spezielle und benutzerdefinierte Zimmerei: Badezimmermöbel und Wandschränke

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Propriete dexception a old jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$2,51M
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Netanja, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
In einer kleinen Straße in der Nähe von Bograshov/ Frishman und dort Strand in einem neuen Gebäude, 3.5 Zimmer Wohnung mit Wohnfläche von 85 m2 mit einem schönen Balkon auf der Straße Wohnung mit Mamad, zwei Schlafzimmer und ein zusätzliches Halbschlafzimmer (Büro, Kinderschlafzimmer) schöne…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Außergewöhnlich im Stadtzentrum. Penthouse neun Einzelfüße. Schönes Penthouse mit 6 Stück. 180 m2. 150 m2 Terrasse. Ansicht deaktivieren. 2 Parkplätze und 1 Keller im Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Wohnviertel 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Wohnviertel 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Wohnviertel 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Wohnviertel 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Wohnviertel 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,195
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen