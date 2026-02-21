  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Cotttage a louer a jerusalem emek refaim

Wohnquartier Cotttage a louer a jerusalem emek refaim

Jerusalem, Israel
von
$10,973
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$9,405
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aschkelon, Israel
von
$799,425
Sie sehen gerade
Wohnquartier Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalem, Israel
von
$10,973
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aschdod, Israel
von
$780,615
Wohnung 4 und eine halbe Zimmer in Ashdod in der Stadt zu verkaufen mit 2 Terrassen, Klimaanlage, mamad, Parkplatz. In der Nähe von Parks, Geschäften, Transportmitteln, Schulen, Synagogen... Sehr gepflegte Wohnung; Ein sicherer Wert im Zentrum von Ashdod
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Alle anzeigen Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$532,637
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen