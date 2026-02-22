Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

  1. Realting.com
A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
10
ID: 33482
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet

A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Realting.com
Gehen