  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Wohnquartier Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Chadera, Israel
von
$1,18M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33584
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß neben dem Meer! Eigenschaften: - Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien, - Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-Veranda von 35 m2, - Eine hervorragende moderne und Designküche mit viel Stauraum, offen für das Wohnzimmer, - Eine Elternsuite mit vielen eingebauten Speichern, - Ein sicheres zusätzliches Zimmer, - Ein Dach von ca. 90 m2 mit großem integrierten Pool! - Vorbestellung für die Installation einer Außenküche, - Klimaanlage, Hausautomation, Architekturbeleuchtung, eingebaute Lautsprecher... - 2 Parkplätze, 2 Keller! - 3 Badezimmer und 3 Toiletten! - Ja. Zusätzlich: Sicherheitskameras, privater Aufzug, der direkt auf dem Boden der Duplex ankommt! Eine luxuriöse und seltene Wohnung in einem 9-stöckigen Gebäude, hervorragende Lobby, Shabbat Aufzug, Empfangsraum und Fitnessraum für Bewohner reserviert. Eine außergewöhnliche Lage, zu Fuß neben dem Meer, das renommierte Jacob's Hotel, Einkaufszentrum Mall Ha'Hof, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Ein Duplex mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer! Ein Traum! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble
Jerusalem, Israel
von
$3,292
Wohnviertel Bon emplacement
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$627,000
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Alle anzeigen Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Bei 25 rue Bnei Moshe, nur wenige Schritte von Yehuda Maccabi entfernt, ist ein hervorragendes T3 Apartment exklusiv zu verkaufen. Ungefähr 74 m2 Wohnfläche, sehr hell. Geräumig, elegant und renoviert. 1. Stock und eine Hälfte ohne Aufzug. Ruhige Straße
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$987,525
Terrassenvilla 6 Stück mit Mama schöner Garten ruhiger und pastoraler Ort Hauptbettzimmer von 30m2
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen