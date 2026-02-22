Wohnquartier Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß neben dem Meer!
Eigenschaften:
- Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien,
- Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-Veranda von 35 m2,
- Eine hervorragende moderne und Designküche mit viel Stauraum, offen für das Wohnzimmer,
- Eine Elternsuite mit vielen eingebauten Speichern,
- Ein sicheres zusätzliches Zimmer,
- Ein Dach von ca. 90 m2 mit großem integrierten Pool!
- Vorbestellung für die Installation einer Außenküche,
- Klimaanlage, Hausautomation, Architekturbeleuchtung, eingebaute Lautsprecher...
- 2 Parkplätze, 2 Keller!
- 3 Badezimmer und 3 Toiletten!
- Ja. Zusätzlich: Sicherheitskameras, privater Aufzug, der direkt auf dem Boden der Duplex ankommt!
Eine luxuriöse und seltene Wohnung in einem 9-stöckigen Gebäude, hervorragende Lobby, Shabbat Aufzug, Empfangsraum und Fitnessraum für Bewohner reserviert.
Eine außergewöhnliche Lage, zu Fuß neben dem Meer, das renommierte Jacob's Hotel, Einkaufszentrum Mall Ha'Hof, Synagogen, Bahnhof und Straßen.
Ein Duplex mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer!
Ein Traum!
Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Freizeit
