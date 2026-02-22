  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Ideal comme investissement ou residence principale

Wohnquartier Ideal comme investissement ou residence principale

Naharija, Israel
von
$312,873
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33721
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in einem sehr gepflegten Gebäude, im 3. und letzten Stock, bietet eine ruhige und angenehme Wohnumgebung. Ideal als Investition oder Hauptwohnsitz.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$312,873
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschdod, Israel
von
$705,375
Ferienwohnung 4 Zimmer 115 m2 1. Stock Kinneret Street 1 Balkon 1 Parkplatz Sofortige Lieferung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
APARTMENT 4 TEILE MIT SEA VIEW – ZWEI NICHT aus dem GORDON-Satz Fläche: 94 m2 gebaut + 10 m2 Terrasse Boden: 1 von 7 Teile: 4 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Parkplatz: 2 Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Stil und privilegierter Lage in dieser hervorragenden 4-Zimmer-Wohnung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen