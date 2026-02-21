  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Dans rue calme

Wohnquartier Dans rue calme

Aschkelon, Israel
von
$517,275
20.02.26
$517,275
26.03.25
$463,485
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25499
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Dans rue calme
Aschkelon, Israel
von
$517,275
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$592,515
neue Wohnung 4 Zimmer 100 m2 14m2 Terrasse neue Gebäude Zentral- und Entwicklungsstandort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$924,825
Verpassen Sie es nicht! Wohnung 2 Zimmer mit Terrasse zum Verkauf in Tel Aviv. 2 Schritte vom Rotschild Boulevard. ist nah an allem im Herzen von Tel aviv. Ideal für einen Fuß an Land. neue Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2, - Zwei Terrassen! 14 und 6 m2, - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen