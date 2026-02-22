Wohnquartier Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

  1. Realting.com
Aschdod, Israel
$1,25M
11
ID: 33505
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 zum Verkauf in Ashdod in der neuen "MAR" Nachbarschaft. 4 Meter hoch unter Decke, Klimaanlage Parkplatz, Terrasse von 30 m2 Meerblick. Hohe Etage in einer Residenz mit 3 Aufzügen einschließlich eines von Shabbat in der Nähe des Meeres, Schulen, Busse,

