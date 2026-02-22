  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Neuf proche tram soucca et parking

Wohnquartier Neuf proche tram soucca et parking

Jerusalem, Israel
von
$1,29M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33688
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem kleinen 5-stöckigen Neubau in Kiryat Moché, Wohnung einzigartig seine Art: große 4P auf der obersten Etage, hell und luftig, mit Soucca und Parkplatz, ideal gelegen in der Nähe der Straßenbahn und dem Eingang der Stadt. Seltenes Produkt, Soforteintrag.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Israel
von
$11,00M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,568
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$467,115
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$548,625
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,36M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Dach- / Penthouse-Wohnung, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv-Yafo 5 Zimmer - 4. Stock auf 4 Zum Verkauf direkt vom Eigentümer, im Herzen von Tel Aviv, in einer ruhigen und gesuchten Straße: eine 5-Zimmer-Duplex-Dach-Wohnung. 115 m2 gebaut + 65 m2 Dachterrasse. Eine hervorragende und he…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$376,200
3.5 Zimmer im Stadtteilikot
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Alle anzeigen Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalem, Israel
von
$10,973
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen