Wohnquartier Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

BZH
Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG »
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨Träumen Sie von einem neuen, hochwertigen, unbearbeiteten Haus perfekt für Ihre Familie?
BH, hier ist sie!
✨ Haus mit 6 Zimmern (165 m2),
✨ Haus als neu – nur 3 Jahre!
✨ Das Hotel liegt in der sehr beliebten und grünen Gegend von Brandeis, ruhig und Wohnen,
✨ High-End und raffinierte Dekoration,
✨ Keine angrenzenden Wände, wie eine Villa!
✨ Sehr helle, große Öffnungen und gute Stimmungen
✨ Schöne weiße Küche der Marke "Segal Kitchens" mit einer Bar,
✨ Ausgezeichnetes Wohnzimmer und helles Esszimmer,
✨ Schöne Gartenfläche mit einer großen Terrasse und Obstbäumen,
✨ Geräumige Elternsuite mit Ankleidezimmer und schöne Aussicht!
✨ 2 Badezimmer und 3 Toiletten,
✨ Gesichertes Zimmer, Klimaanlage und viele Ergänzungen,
✨ Und Privatparkplatz!
✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnlage, in der Nähe des Parkviertels und des Stadtzentrums,
✨ Schulen, Kindergärten, Synagoge und Supermarkt zu Fuß!
✨ Schneller Zugang zu den Straßen 4, 6 und 9.
✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre zu erreichen!
Für weitere Informationen:
Raphel Benguigui,
Ihr Immobilienmakler,
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera.
Lizenz Nr. 313736