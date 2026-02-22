  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Wohnquartier Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Chadera, Israel
von
$1,44M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33526
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG » Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨Träumen Sie von einem neuen, hochwertigen, unbearbeiteten Haus perfekt für Ihre Familie? BH, hier ist sie! ✨ Haus mit 6 Zimmern (165 m2), ✨ Haus als neu – nur 3 Jahre! ✨ Das Hotel liegt in der sehr beliebten und grünen Gegend von Brandeis, ruhig und Wohnen, ✨ High-End und raffinierte Dekoration, ✨ Keine angrenzenden Wände, wie eine Villa! ✨ Sehr helle, große Öffnungen und gute Stimmungen ✨ Schöne weiße Küche der Marke "Segal Kitchens" mit einer Bar, ✨ Ausgezeichnetes Wohnzimmer und helles Esszimmer, ✨ Schöne Gartenfläche mit einer großen Terrasse und Obstbäumen, ✨ Geräumige Elternsuite mit Ankleidezimmer und schöne Aussicht! ✨ 2 Badezimmer und 3 Toiletten, ✨ Gesichertes Zimmer, Klimaanlage und viele Ergänzungen, ✨ Und Privatparkplatz! ✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnlage, in der Nähe des Parkviertels und des Stadtzentrums, ✨ Schulen, Kindergärten, Synagoge und Supermarkt zu Fuß! ✨ Schneller Zugang zu den Straßen 4, 6 und 9. ✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre zu erreichen! Für weitere Informationen: Raphel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$2,978
Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,91M
Wohnviertel Dans rue calme dans un immeuble neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Chadera, Israel
von
$1,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$573,705
BAT YAM - In einer idealen Lage, nur 100 Meter vom Strand und der beliebten Promenade der Stadt! Gelegen in einer ruhigen Straße – Jabotinsky Straße Schönes Gebäude gut gepflegt mit Digicode und Schutz Wohnung von 2,5 Zimmern von ca. 65 m2 1. Stock auf 7 mit Aufzug Wohnung renoviert und an…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen