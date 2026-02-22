  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Wohnquartier Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Wohnquartier Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
;
10
ID: 33713
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

prestigeträchtige und exklusive Renovierung des renommierten Architekten Gidi Bar Orian, perfekte Allianz zwischen zeitgenössischer Eleganz und Respekt für das architektonische Erbe des Boulevards. Wohnung von 145 m2, komplett dekoriert vom Architekten selbst 2 elegante Schlafzimmer Mamad (Sichere Zimmer) in Wäscherei / Service Zimmer umgewandelt Geräumiges und helles Wohnzimmer, offen auf der Straße Große moderne Küche, gedacht zu empfangen Außenräume und Dienstleistungen Terrasse von 18 m2, tief, ideal zum Abendessen mit Freunden oder genießen Sie das Panorama auf dem Boulevard und im Westen der Stadt. Doppelter privater Parkplatz, selten und kostbar im Zentrum von Tel Aviv. Höhle, für optimalen Lagerkomfort.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

