Wohnquartier Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Aschdod, Israel
von
$3,14M
;
4
ID: 33497
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Traumvilla in Ashdod in 1. Linie zum Meer alle neuen nie bewohnt In "Youd Zayin" unabhängige Villa auf einem Grundstück von 450 m2 (sehr selten) , 320 m2 Wohnfläche auf 3 Ebenen: -Unter Wohnzimmer mit Bad und WC -RDC, Wohnraum mit riesigen Fenstern, Küche, Schlafzimmer "mamad", Bad, WC - 1. Stock: 2 Schlafzimmer, Bad, Terrasse und eine Master-Suite mit Meerblick Terrasse Und schließlich baute das Dach in eine Solariumterrasse Das Grundstück ist rund um die Villa mit einem Pool von 3.80m/ 9m alle Mosaik Klimaanlage VRF Schwarze Aluminiumfenster

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
