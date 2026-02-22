  1. Realting.com
Wohnquartier Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Jerusalem, Israel
von
$2,19M
;
4
ID: 33459
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Verkauf Jerusalem, Bayit vegan, Neubau mit Aufzug und Tiefgarage Penthouse 5 Zimmer 140m2 Wohnfläche, 170m2 Terrasse und Garten, herrlicher Panoramablick auf Jerusalem! Sehr großes Wohnzimmer, unabhängige Küche, Master-Suite, 2 Bäder, 3 Orientierungen, mamad Zimmer, Klimaanlage, Zentralheizung, Parkplatz (Box) und großen Keller. + 3 unabhängige Einheiten mieten ca. 10.000h/Monat! Hey!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

