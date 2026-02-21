  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement nahalat benyamin

Tel-Aviv, Israel
$1,05M
20.02.26
$1,05M
02.04.25
$941,015
5
ID: 25581
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Tel Aviv-Yafo Details: Teile: 2 Boden: 3/4 Fläche: 50 m2 Beschreibung: Das Hotel liegt in der besten Lage von Tel Aviv, an der berühmten Fußgängerzone und friedlichen Nachalat Binyamin. In einem klassifizierten Gebäude, nur für 3 Jahre besetzt. Renoviert von einem Architekten. Ausstattung und Ausstattung: Avivi Küche Zentrale Klimaanlage mini Elektrische Rollen Intercom Gasherd und Kühlschrank Große gemeinsame Speicherplatz für alle Etage

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

