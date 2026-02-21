Wohnquartier Mini penthouse dexception a vendre

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Im renommierten Norden von Tel Aviv, zwischen Rabin Square und Kikar Hamedina Square!
Was erwartet Sie:
Das Hotel liegt in einem renovierten und sauberen Gebäude
Auf einer Ebene mit Blick auf die Außenseite
4 geräumige Zimmer – 128 m2
Zwei große Terrassen: 27 m2 und 6 m2, beide mit High-End Chevron Parkett für einen Hauch von Luxus
Sicherheitsraum (Mamad)
Privater Parkplatz
Großes Wohnzimmer, ideal für den Empfang
Komplett renovierte High-End Küche
Elegantes Parkett im gesamten Apartment
Raffinierte Innenbeleuchtung für eine warme Atmosphäre
Benutzerdefinierte Aufbewahrungsmöbel, Kombination von Praxis und raffinierter Ästhetik
Ein seltenes Anwesen, ideal zum Wohnen oder Investieren in einer der beliebtesten Viertel von Tel Aviv.
Tel-Aviv, Israel
