  4. Wohnquartier Mini penthouse dexception a vendre

Wohnquartier Mini penthouse dexception a vendre

Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
20.02.26
$3,10M
07.06.25
$2,78M
3
ID: 26310
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Im renommierten Norden von Tel Aviv, zwischen Rabin Square und Kikar Hamedina Square! Was erwartet Sie: Das Hotel liegt in einem renovierten und sauberen Gebäude Auf einer Ebene mit Blick auf die Außenseite 4 geräumige Zimmer – 128 m2 Zwei große Terrassen: 27 m2 und 6 m2, beide mit High-End Chevron Parkett für einen Hauch von Luxus Sicherheitsraum (Mamad) Privater Parkplatz Großes Wohnzimmer, ideal für den Empfang Komplett renovierte High-End Küche Elegantes Parkett im gesamten Apartment Raffinierte Innenbeleuchtung für eine warme Atmosphäre Benutzerdefinierte Aufbewahrungsmöbel, Kombination von Praxis und raffinierter Ästhetik Ein seltenes Anwesen, ideal zum Wohnen oder Investieren in einer der beliebtesten Viertel von Tel Aviv.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
