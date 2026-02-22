Wohnquartier Cottage de 5 pieces haut de gamme

  1. Realting.com
Chadera, Israel
$4,076
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Geräumiges und perfekt eingerichtetes Ferienhaus, ideal für eine Familie auf der Suche nach einer hohen Lebensqualität, Komfort und Privatsphäre. Eigenschaften der Immobilie: • 5 Stück • 185 m2 Wohnfläche • Landschaftsgarten mit Grillplatz • 3×5 Schwimmbad mit Gasheizung • Elektrische Tore mit Gegensprechanlage • Alarmanlage • Möglichkeit, Haushaltsgeräte zu verlassen Haushaltsvorschrift: Erdgeschoss: • Großes helles Wohnzimmer • Mamad (safe room) • Gästetoilette Boden: • 3 Schlafzimmer • Parental-Suite • Zusätzliches Badezimmer und WC • Wasch- und Serviceraum Eintrag : 01/02/26 Miete: 13.000 Gemeindesteuer (Arnona): 1700 / alle zwei Monate Eine gute Qualität, bereit zu bewegen – seltene Gelegenheit Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Chadera, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
