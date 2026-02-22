  1. Realting.com
Wohnquartier 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Jerusalem, Israel
von
$768,075
;
5
ID: 33724
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

INVESTMENT! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨3 Zimmer 51m2, gut eingerichtet, sehr guter Zustand, Wäscherei Terrasse Soccah unobstruct view DR Kongo Parkplatz und Mahsan

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
