Wohnquartier Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
BZH
Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Straße von Hamochava zu erwerben!
- Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2,
- Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen,
- Warmer und gemütlicher Salon,
- Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Essbereich,
- Ein sicherer Halbraum im Erdgeschoss,
- Im Obergeschoss eine sehr geräumige Elternsuite mit eigener Terrasse,
- 3 Kinderzimmer und ihr Badezimmer,
- Kleines Zimmer auf der Rückseite des Gartens (z.B. Möglichkeit, es in ein Büro zu verwandeln),
- Ein Parkplatz,
- Cadastre in guter Ordnung,
- Keine gemeinsame Gasse!
Vorteile dieser Location:
Ruhige Wohnstraße, im Herzen eines Pavillons in einer halbveröffentlichten Straße, am Rande des Stadtzentrums von Hadera!
In der Nähe von Schulen, Restaurants und Kinderpark, der französischsprachigen Gemeinschaft Chevet A'him, andere Synagogen, Hauptstraßen, Einkaufszentren, Busse, Bahnhof.
Preis: nur 3.300.000 NIS!
Kontaktieren Sie uns!
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen