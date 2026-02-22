  1. Realting.com
A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Aschdod, Israel
von
$830,775
;
9
ID: 33491
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
ZU VERKAUFEN – Super 4 Zimmer im Herzen von Ashdod – Rue Rogozin In einer kürzlichen und beliebten Residenz, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung ideal an der Haupt- und Zentralstraße von Ashdod. Mit einer Fläche von 122 m2 + 14 m2 Terrasse, im 1. Stock mit 4 Aufzügen, darunter einer von Shabbat. Die Wohnung hat auch: Ein Parkplatz Klimaanlage Erlauben Sie eine leichte Erfrischung, die ihren außergewöhnlichen Preis erklärt: 2.650.000 statt 3.000.000. Eine seltene Gelegenheit in einem zentralen Bereich, in der Nähe aller Annehmlichkeiten, Geschäfte, Schulen und Transport. Kontaktieren Sie uns jetzt, um einen Besuch zu vereinbaren!

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aschdod, Israel
von
$830,775
