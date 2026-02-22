Wohnquartier Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
VERKAUF
Ewiger Meerblick • Hoher Stock • Architekturdekoration
Dieses außergewöhnliche Mini-Penthouse befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden von Bat Yam, in der Nähe des Meeres, der Geschäfte und des Transports, und bietet eine helle und elegante Wohnumgebung mit Panoramablick und unverbautem Meerblick.
Ein seltenes Anwesen, geschmackvoll von einem Innenarchitekten dekoriert, das großzügige Volumen, Qualitätsdienstleistungen und sofortige Profitabilität kombiniert.
5 Stück
136 m2 Innenfläche
24 m2 Terrasse mit Blick auf das Meer
37. Stock (spektakulärer Blick)
Lift + Lift Shabbat
Schöne möblierte Wohnung, gehobene Ausstattung
2 moderne Badezimmer
Geräumige Wohnräume, optimiertes Layout
Aktiva
Panoramablick auf das Meer 180°
Dekoration signiert Innenarchitekt
2 Parkplätze
1 Keller
Gebäude mit allen Annehmlichkeiten
gesuchte Wohnumgebung in der Nähe von See & Dienstleistungen
Derzeit gemietet: 6.500
Monatliche Aufwendungen: 1,540
Geeignet für:
Mietinvestition
Hauptwohnsitz
Premium Fuß-zu-Erde
Preis berechnet
4 900 000
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen