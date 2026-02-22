  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Wohnquartier Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Netanja, Israel
von
$2,665
;
2
ID: 33454
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. GRAND SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. Alles klar.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
