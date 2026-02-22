  1. Realting.com
Wohnquartier Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

Aschdod, Israel
$1,25M
10
ID: 33487
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Zum Verkauf – Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer in Marina d Dieses Apartment am Strand liegt in einer der begehrtesten Lagen der Stadt und bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Komplett geschmackvoll renoviert wurde es in 4 geräumigen Zimmern neu gestaltet. Es verfügt über einen mamad (Safe-Zimmer), eine integrierte Klimaanlage, zwei moderne Badezimmer, sowie eine große Terrasse mit spektakulärem Meerblick, komplett unverbaut und frontal. Die Wohnung wird mit einem privaten Parkplatz und einer riesigen Aufbewahrungsbox verkauft, sehr selten in dieser Gegend. Nur wenige Schritte vom Strand, Restaurants, Geschäften und allen Annehmlichkeiten des Yachthafens entfernt. Eine einzigartige Gelegenheit, das Meer jeden Tag in einer eleganten und komfortablen Umgebung zu leben.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

