  4. Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
;
4
ID: 33639
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Ferienwohnung 83 m2, sehr gut gelegene Straße Shalom Aleichem, in der Nähe von Bograshov. Zentrale Lage gesucht, in der Nähe von Strand, Geschäften und Cafés. Alte 3 Zimmer verwandelt in 2 Zimmer, mit sehr großem Wohnzimmer Loft Geist. Großzügige Volumen und Flüssigkeitsverteilung, ideal für modernen Wohnkomfort. Das Hotel liegt im 1. Stock eines gut gepflegten Gebäudes. Sehr moderate Lasten. Arnona: 550 Vaad: 150 pro Monat.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

