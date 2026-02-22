Wohnquartier Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
;
5
ID: 33516
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Zum Verkauf – super renovierte Wohnung von 5 Zimmern (105 m2 Netto) mit einer schönen Terrasse von 20 m2, im 2. Stock eines gut gepflegten Gebäudes, ohne Aufzug. Die Wohnung zeichnet sich durch ihre Helligkeit, seine Ruhe und seine perfekte Verteilung von Räumen aus: angenehmes Wohnzimmer, moderne Küche, Elternsuite und drei weitere komfortable Zimmer. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe von Schulen, Geschäften, Synagogen und der Francophone-Gemeinschaft, bietet es eine ideale Lebensqualität für eine Familie. ??? Nedava Yossef 20 – Pisgat Zeev, Jerusalem ?? Verfügbar innerhalb von 6 Monaten.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
