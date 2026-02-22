Wohnquartier A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod



Aschdod, Israel
von
$736,725
;
16
ID: 33671
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Entdecken Sie dieses schöne Apartment am Tel Hai Boulevard in Ashdod, das eine außergewöhnliche Wohnumgebung und ein seltenes Potenzial auf dem Markt bietet. ✔️ 3 helle Zimmer ✔️ Außergewöhnliche Terrasse von 100 m2 mit freiem Blick auf den Boulevard ✔️ 2 Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer (Mamad) ✔️ 2 Duschen und 2 Toiletten – optimaler Komfort für die ganze Familie ✔️ Privater Keller ✔️ Privatparkplatz ✔️ Soforteintrag Ideal in der Nähe von Geschäften, Synagogen, Bussen und Dienstleistungen, genießt diese Wohnung eine ausgezeichnete Lage und ist eine Gelegenheit nicht zu verpassen.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit


A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aschdod, Israel
von
$736,725
