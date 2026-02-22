  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Wohnquartier Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Ra’anana, Israel
von
$1,75M
;
3
ID: 33406
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Im Stadtzentrum von Raanana. Duplex-Wohnung im dritten Stock. Immense Wohnzimmer. Atypische Wohnung viel Charme. Blick auf den Park. Die Straße fragt sehr. Parkplatz.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

