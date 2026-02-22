  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Wohnquartier A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Ra’anana, Israel
von
$1,03M
;
6
ID: 33442
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Schöne Wohnung von 118 m2 und 9 m2 Terrasse. Parkplatz. Orientierungen Süd/West sehr sonnig. Schließen Sie die Schule Yahvne. Neun leben nie. Interessanter Preis, schlechter zu Fuß für eine schöne Oberfläche. Sehr großes Wohnzimmer. 2 Badezimmer. Blick auf den Park

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
