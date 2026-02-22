  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Tres bonne affaire

Wohnquartier Tres bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$329,175
6
ID: 33732
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Français Français
befindet sich im Zentrum von Neve adarim, 3 Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit Terrasse und Mamak. sehr gutes Produkt für Investitionen oder Bodenfuß

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Chadera, Israel
von
$623,865
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
