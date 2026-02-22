  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
Wohnquartier Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
;
10
ID: 33564
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Neu zum exklusiven Verkauf! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – ein neues Luxusprojekt der Gabay Group Im Herzen des neuen Nordens, nur wenige Minuten von Hayarkon Park, Straßenbahn, Cafés und Geschäften. Eine gut ausgestattete 4-Zimmer-Wohnung mit einem schönen Finish Im 4. Stock (von 8) • Wohnfläche von ca. 91 m2 • Geräumige und sonnige Terrasse von 10 m2 • Tiefgarage • Höhle

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
