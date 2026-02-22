  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Wohnquartier Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Ra’anana, Israel
von
$1,09M
ID: 33605
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Im Stadtzentrum von Raanana sind es 2 Gehminuten von allen Geschäften und Kommoden. Sehr schön 4 Stück. Terrasse hat West .Parken und Keller. Sehr hell. Ma'am.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Alle anzeigen Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$655,215
Kein Geschäft Wohnung 3 Zimmer in Youd Bet, sehr gut platziert zu einem sehr guten Preis. Voll möbliert. Nahe am Transport, Schulen, Spielplätze, Synagogen, Geschäfte
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Alle anzeigen Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Dieses außergewöhnliche Anwesen ist eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Luxus und kulturellem Design. Eingebettet in einem jahrhundertealten osmanischen Gebäude, im Herzen der Altstadt von Jaffa, wurde es in eine private Residenz im marokkanischen Stil verwandelt, die herrlich ethnisc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Außergewöhnliches und seltenes Penthouse von 176m2 Terrasse mit Dach von 32m2 Shabazi Straße im Herzen von Neve Tzedek! Untere Ebene: 3 komfortable Schlafzimmer mit einer Master-Suite mit privatem Balkon von 5 m2, 2 moderne Bäder und ein kleines intimes Wohnzimmer. Obergeschoss: eine hervo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
