  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
;
2
ID: 33578
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Zum Verkauf ausschließlich! 15, rue Soutine (Unter fortgeschrittenem Bau) Ruhige und prestigeträchtige Straße nahe Rabin Square Während des Abbruchs und Baus von TAMA 1. Stock 3 Stück 68,2 m2 plus 14 Balkone Angesicht an Soutine! ( Südostorientierung) Regelmäßige Tiefgarage Geräumige Parkplätze und Lagerung. Miete : 9.000 NIS Neues Horizon-Projekt Geplante Beschäftigung: T1 2026

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
