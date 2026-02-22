  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Villa a renover potentiel construction

Wohnquartier Villa a renover potentiel construction

Jerusalem, Israel
Preis auf Anfrage
Wohnquartier Villa a renover potentiel construction
ID: 33687
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

In Guivat Chaoul, ruhige und zentrale, zweistöckige Villa mit Baupotenzial zur Verfügung und Garten. Geeignet für eine individuelle und eine Institution (Schule, Synagoge usw.). Die Villa ist jetzt in zwei Drei-Zimmer-Wohnungen unterteilt, jeweils mit einem unabhängigen Eingang. Grundstück von 190 m2. Exklusive Hadassa, Takam-Agentur.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa a renover potentiel construction
Jerusalem, Israel
Preis auf Anfrage
