  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Appartement immense

Aschkelon, Israel
$1,10M
10
ID: 33664
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Zu verkaufen – Außergewöhnliche Wohnung in City, Ashdod?????? Entdecken Sie diese einzigartigen 5 Zimmer von 183 m2, auf den 2 Etagen, mit seltenen Volumen und absolutem Komfort. ✨ Highlights der Wohnung: • Großzügige Fläche von 183 m2 auf zwei Ebenen • Offene und angenehme Aussicht • Zwei Hauptschlafzimmer mit separatem Bad – wie eine unabhängige Wohnung • Privater Keller • Dedizierte Parkplätze • Große und helle Räume • Sehr gepflegtes Gebäude im Herzen eines zentralen und gesuchten Viertels ??? Standort: Das Hotel liegt im Zentrum von Ashdod (Stadt), in der Nähe von Geschäften, Dienstleistungen, Transport und Schulen. ?? Ideal für eine große Familie auf der Suche nach Raum, Komfort und strategische Lage, oder als außergewöhnliches Anwesen mit Erbe Wert.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Hypotheken-Rechner

Wohnquartier Appartement immense
