  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Wohnquartier La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Aschdod, Israel
von
$1,33M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33507
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Die seltene Perle!! Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf in Marina mit herrlichem Blick auf das Meer von Ashdod im 7. Stock. Ein Parkplatz und ein Keller von 8 m2 vervollständigen diese Immobilie mit einem sicheren Wert. 2 Schritte vom Strand entfernt befindet sich die Synagoge in der Nähe von Cafés und Restaurant sowie einem Supermarkt. Luxus-Residenz mit Fitnessraum, Hamam, Sauna... 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabat. Eine besonders angenehme Ferienwohnung mit Panoramablick auf das Meer

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Netanja, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Hauts plafonds
Aschkelon, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel 4p neuf central vue magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,42M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Naharija, Israel
von
$311,933
Apartment 3 Zimmer 70m2 im kleinen Gebäude von 3 Etagen in der Wohngegend in der Nähe von Geschäften weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof und dem Zentrum entfernt. Wohnung gemietet für 4 Jahre
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$172
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,33M
Garten Rez 5 Zimmer mit 2 Parkplätzen und einem Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen