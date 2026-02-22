  1. Realting.com
  Israel
  Aschkelon
  Wohnquartier Bien agence

Wohnquartier Bien agence

Aschkelon, Israel
von
$721,050
;
9
ID: 33658
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  Grundstück
    Israel
  Region / Bundesland
    Südbezirk
  Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Français Français
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebene 3 Zimmer, erweitert in 4 Zimmer, komplett renoviert????? ✅ Land von 220 m2 ✅ Strategisches Viertel: am Ausgang der Stadt und in der Nähe des neuen Stadtteils Ir Ayin ✅ Ruhige und familiäre Umgebung ✅ Ideal für eine Familie oder Investition Eine seltene Gelegenheit in Ashkelon, schnell zu greifen! ?? Für weitere Informationen oder einen Besuch kontaktieren Sie uns jetzt.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
