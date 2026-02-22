Wohnquartier Magnifique penthouse avec immenses terrasses

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
;
8
ID: 33583
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Soukka Terrassen – insgesamt 423 m2 mit offenem und grünem Panoramablick auf Jerusalem. Immense Wohnzimmer mit moderner amerikanischer Küche, Marmor in der gesamten Wohnung, echtes Parkett in den Zimmern. Geräumige 25m2+ Master Suite, mit Ankleideraum, Bad und private Terrasse mit Blick. 4 Ausstellungen, Mamad, Zentrale Klimaanlage... 3 Parkplätze und 2 Keller. Ein seltenes Gut für Kenner, die wissen, wie man Projekt und sehen weg!

Standort auf der Karte

Ausbildung
Freizeit

