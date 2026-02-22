Wohnquartier Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf.
Im Herzen des schönsten und renommiertesten Viertels von Tel Aviv, auf der sehr beliebten Straße Neve Shalom, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt.
Ein seltenes Haus mit spektakulärer Schönheit erwartet Sie mit Design, Komfort und Lebensqualität auf höchstem Niveau.
Dieses Haus wurde von dem Architekten Manuel Zaguri (aus Bezalel) umgebaut und entworfen.
Mit einer Fläche von 266 m2 (auf einer Fläche von 110 m2) erstreckt sich diese über 4 Ebenen:
• Erdgeschoss: 76 m2 offene Wohnfläche mit einer funktionalen und ausgestatteten Küche und großen Fenstern mit Blick auf den Innenhof.
• Stock von 73 m2 mit 3 Schlafzimmern: 2 Kinderzimmer und eine luxuriöse Master-Suite mit einem großen hellen Bad und einem charmanten Balkon mit Blick auf den Innenhof.
• Unter dem Dach: 36 m2 mit der Möglichkeit, ein Büro, Studio oder extra Suite zu schaffen.
• Geräumiges Kellergeschoss von 82 m2, das verschiedene Aktivitäten unterbringen kann: Heimkino, Fitnessraum oder private Unterkunft.
Der Keller beinhaltet einen Mamad!
Private Court von 33 m2, ideal zu empfangen, organisieren Sommeressen oder entspannen in Frieden.
Überdachte Privatparkplätze: ein echtes Privileg im Herzen der Nachbarschaft.
Im reservierten Parkplatz ist es möglich, ein zusätzliches Auto vor dem Haus zu parken.
Tel-Aviv, Israel
