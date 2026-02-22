  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Wohnquartier Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33582
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im Herzen des schönsten und renommiertesten Viertels von Tel Aviv, auf der sehr beliebten Straße Neve Shalom, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein seltenes Haus mit spektakulärer Schönheit erwartet Sie mit Design, Komfort und Lebensqualität auf höchstem Niveau. Dieses Haus wurde von dem Architekten Manuel Zaguri (aus Bezalel) umgebaut und entworfen. Mit einer Fläche von 266 m2 (auf einer Fläche von 110 m2) erstreckt sich diese über 4 Ebenen: • Erdgeschoss: 76 m2 offene Wohnfläche mit einer funktionalen und ausgestatteten Küche und großen Fenstern mit Blick auf den Innenhof. • Stock von 73 m2 mit 3 Schlafzimmern: 2 Kinderzimmer und eine luxuriöse Master-Suite mit einem großen hellen Bad und einem charmanten Balkon mit Blick auf den Innenhof. • Unter dem Dach: 36 m2 mit der Möglichkeit, ein Büro, Studio oder extra Suite zu schaffen. • Geräumiges Kellergeschoss von 82 m2, das verschiedene Aktivitäten unterbringen kann: Heimkino, Fitnessraum oder private Unterkunft. Der Keller beinhaltet einen Mamad! Private Court von 33 m2, ideal zu empfangen, organisieren Sommeressen oder entspannen in Frieden. Überdachte Privatparkplätze: ein echtes Privileg im Herzen der Nachbarschaft. Im reservierten Parkplatz ist es möglich, ein zusätzliches Auto vor dem Haus zu parken.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Wohnviertel Dans rue calme dans un immeuble neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Naharija, Israel
von
$579,975
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Ra’anana, Israel
von
$2,727
Stadtzentrum. Neues Gebäude. Vier Zimmer leben nie. 5. Stock. hell. Parkplatz. ab Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Netanja, Israel
von
$1,35M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen