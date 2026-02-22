  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Ra’anana, Israel
$1,78M
Wohnquartier Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Wohnung mit großem Garten – Westexposition Das Hotel liegt in einer Einbahnstraße, einer der beliebtesten von Raanana. Ein echter privater Garten von 220 m2, westlich gelegen, bietet einen garantierten Sonnenschein den ganzen Nachmittag. 5 Zimmer-Wohnung, einschließlich einer mamad, mit einer schönen offenen Küche. Die Unterkunft verfügt auch über zwei Parkplätze und einen Keller.

Ra’anana, Israel
